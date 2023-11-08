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الملحق الثقافي الصيني حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع الكويت في شتى المجالات

11/8/2023 4:39:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
نظم المركز الثقافي الصيني مساء امس الأول عرضا تقديميا عن الطب الصيني التقليدي مشفوعا بمشاهد توضيحية قدمه الفريق الطبي الصيني في الكويت من خلال 4 خبراء من الأطباء المتخصصين في الطب الصيني وأكد الملحق الثقافي في سفارة الصين الشعبية لدى البلاد ورئيس المركز الثقافي الصيني شيا جيانفنغ أن الصين والكويت شريكان استراتيجيان وتتمتعان بعلاقات تقليدية وودية منذ القدم، لافتا الى أن المركز الثقافي الصيني في الكويت هو الأول من نوعه الذي أنشأته الحكومة الصينية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز التبادلات الشعبية والتعاون بين البلدين.
وأشار - في تصريحات للصحافيين على هامش عرض تقديمي عن الطب الصيني التقليدي نظمه المركز الثقافي الصيني - الى حرص بلاده على تعزيز المزيد من علاقات التعاون مع الكويت في شتى المجالات، فضلا عن تنفيذ الاتفاقيات الثقافية والسياحية الموقعة بين الحكومتين، وبذل الجهود لبناء مجتمع صيني - عربي، مشيدا باهتمام بعض الكويتيين بالطب الصيني التقليدي، وبالثقافة الصينية. وكشف عن أن المركز بصدد البدء في عقد دورات تدريبية لتعلم الثقافة الصينية بما في ذلك تعلم اللغة، والكتابة اليدوية الصينية، والكونغو فو فنون الدفاع عن النفس، والندوات الأكاديمية. وتحدث عن تاريخ الطب الصيني التقليدي، لافتا الى انه موجود منذ آلاف السنين، تم دمجه في الحياة اليومية لأسلافهم لأجيال كأسلوب حياة، ويركز بشكل أساسي على تحقيق التوازن بين الجسم والعقل. وأشار الى وجود 4 أطباء صينيين يتمتعون بخبرة كبيرة في الطب الصيني التقليدي، طبقوا مهاراتهم الطبية في علاج المرضى الكويتيين على مدى السنوات الماضية، وقد تعافى العديد من المرضى من علاجهم. وأشار إلى أن الافتتاح الرسمي للمركز الثقافي الصيني سيكون خلال شهر بعد وصول باقي فريق العمل، موضحا انه «بعد الافتتاح الرسمي للمركز ستكون هناك سلسلة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، لتشجيع المزيد من الكويتيين على الذهاب إلى الصين واكتشافها». وأضاف «تركيزنا الأساسي ينصب على البدء في تدريس اللغة الصينية لجميع الأعمار»، لافتا إلى أنه ستكون هناك رسوم رمزية للراغبين في تعلم اللغة الصينية»، موضحا أنه يوجد حاليا في المركز عشرات الطلاب من جميع الأعمار.

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