Wednesday, 08 November 2023 01:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجموعة المرأة الدولية أقامت فعالية لإدارة التوتر والهدوء لتخفيف القلق

11/8/2023 4:39:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبونصر
أقامت مجموعة المرأة الدولية في الكويت (IWG) فعالية لإدارة التوتر والهدوء لأعضائها وضيوفها.
في البداية، رحبت رئيسة مجموعة المرأة الدولية وزوجة سفير بلغاريـــــا، أنطونيـــا ديميتروفا، بالحضور، قائلة إنها تأمل أن يستفيد الجميع من دمج تقنيات إدارة التوتر الخاصة بالفعالية في حياتهم اليومية.
من جهتها، تحدثت منسقة العلاقات العامة في IWG، ليلى بولس، مدربة العلاج بالحقل الفكري Transurfing & TFT دارين جبارة عن طبيعة التوتر وأنواعه وأسبابه وأعطت أمثلة على علاماته وأعراضه.
بعد ذلك، شاركت دارين جبارة تقنيات معينة في النقر على TFT للمساعدة في الاسترخاء وتقليل القلق. وتم توجيه الأعضاء من خلال إجراءات محددة يمكن استخدامها بسهولة في أوقات التوتر والقلق.
كما تضمنت الفعالية عرض قدمه محمد الحسن الشريك المؤسس لشركة كافيين كوفي والحاصل على الحزام الأسود ومتخصص في ممارسة الفنون القتالية منذ عام 2000، تحدث فيه عن الفوائد الجسدية والنفسية لممارسة الرياضة.
كما عرض الحسن تقنيات التنفس الخاصة بالفنون القتالية والتي شارك فيها جميع الحضور. وقد حظيت الفعالية بتقدير كبير من جميع الحضور، حيث قال الكثيرون إن القلق والتوتر أصبحا جزءا رئيسيا من الحياة وأن إدارة التوتر ضرورة مطلقة.

MENAFN08112023000130011022ID1107392862

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث