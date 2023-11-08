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بورسلي توعية المجتمع والمختصين بآلية تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

11/8/2023 4:39:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت الجمعية الكويتية لأهالي الاشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون مع برنامج المبادرات في الأولمبياد الخاص الكويتي الورشة التدريبية الأولى عن «آلية رصد تنفيذ الاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة» والتي اقيمت على مدى يومين بمكتبة الكويت الوطنية وحاضر فيها م. عادل القلاف المدرب في مجال حقوق الانسان، بمشاركة ممثلي عدد من جمعيات النفع العام المعنية بذوي الاعاقة والناشطين في هذا المجال وأولياء الأمور.
وتناولت الورشة في جلستيها التعريف بمفاهيم حقوق الانسان والتزامات الدولة تجاه هذه الحقوق وآليات حمايتها والاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة فيما تتناول الورشة الثانية التي تقام يومي 20 و21 نوفمبر الجاري استعراض التقارير السابقة التي قدمتها الكويت الى لجنة خبراء الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وصرحت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لأهالي الاشخاص ذوي الاعاقة والمدير الوطني للاولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي بأن هذه الورشة تأتي في إطار رسالة الجمعية فيما يتعلق بالتوعية المجتمعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عنها لترجمة وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010. وتنفيذا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها الكويت عام 2013م، سعيا لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 2015 وترجمة رؤية «كويت جديدة 2035» وتطلعها لتوفير حياة كريمة لجميع شرائح المجتمع خاصة الاشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت بورسلي ان الورشة التي تتزامن مع احتفال العالم بمرور 75 عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، استهدفت توعية المجتمع بشكل عام وجمعيات النفع العام والمختصين وأولياء الامور على وجه الخصوص بآلية رصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتدريب على معرفة اوجه القصور في تنفيذها من المنظور الحقوقي الانساني وليس الطبي والعاطفي على ان يتم تناولها بشكل عام بعيدا عن الجوانب الشخصية او الفردية. وفي خط مواز، ركزت الورشة على توعية الاشخاص ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم بواجباتهم لتصحيح المسار والوصول إلى جودة الحياة التي ننشدها للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشادت بورسلي بخبرات المحاضر م.عادل القلاف وسلاسة العرض التي اثمرت محتوى متميزا للورشة، كما قدمت الشكر إلى مكتبة الكويت الوطنية وجمعيات النفع العام المشاركة ووزارة الاعلام ممثلا بتلفزيون الكويت والصحافة الكويتية.

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