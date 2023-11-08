مصادر لـ الأنباء 12 الجاري عطاءات مشروع مجمع الشيخ نواف الأحمد لطباعة المصحف الشريف



أعمال تنفيذ المشروع في صبحان تستغرق نحو 24 شهراً وسيكون أحد معالم الكويت لاختصاصه واحتضانه القرآن الكريم والسنة النبوية مساحة المشروع 27.200 متر مربع ومساحة المباني 28.085 متراً مربعاً ويتميز بالمساحات الخضراء والواجهات ذات الزخارف الإسلامية

عاطف رمضان

ذكرت مصادر لـ «الأنباء»، أن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مجمع الشيخ نواف الأحمد لطباعة المصحف الشريف الذي تنفذه وزارة الأشغال العامة تم تأجيل موعد عطاءات مناقصته إلى 12 نوفمبر 2023.

وأضافت المصادر أن هذا المشروع ضمن الخطة السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات التي ينفذها قطاع هندسة المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال العامة التي يتم طرحها خلال العام المالي 2022-2023.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مبنى في منطقة صبحان يحتوي على مكاتب إدارية ومنطقة طباعة ومسجد وملعب ومواقف سيارات، وأعمال تنفيذ هذا المشروع ستستغرق 24 شهرا تقريبا.

وأشارت المصادر إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي تبلغ مساحته الكلية 27.200 متر مربع، ومساحة المباني 28.085 مترا مربعا، وأن المشروع سيكون أحد معالم الكويت لاختصاصه واحتضانه بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلوم القرآن وتراجم القرآن الكريم واهتمامه بها.

ويتميز المشروع بالمساحات الخضراء والواجهات ذات الخطوط والزخارف الإسلامية وإطلالة المكاتب الإدارية على الفناء الداخلي للمشروع.