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رفع الأولوية التاريخية للتنازل عن البدائل السكنية حتى 31 ديسمبر 2012 وما قبل

11/8/2023 4:39:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلن نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح عن صدور قرار رفع الأولوية التاريخية للتنازل عن البدائل السكنية المسلّمة فعليا للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية المقيدة بسجلات المؤسسة حتى تاريخ 2012/12/31 وما قبل.‎
وأضاف الرويح أن استقبال المواطنين سيكون من خلال المبنى الرئيسي والمراكز الخارجية التابعة لها: (مركز برج التحرير- مركز الجهراء - مركز القرين - مركز الأفنيوز)، خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 إلى 12:30، والفترة المسائية في المبنى الرئيسي من 4 إلى 7 مساء. وأكد أن المؤسسة تولي اهتماما بالمواطنين من خلال أفرعها والخدمات الإلكترونية التي تقدمها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق «سهل» الحكومي والحرص على ضرورة متابعة حسابات المؤسسة المعتمدة عبر برامج التواصل الاجتماعي للوصول إلى المعلومات من مصادرها الرسمية.

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