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الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والبنية التحتية و113 مبنى عاما في المطلاع

11/8/2023 4:39:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والبنية التحتية للقسائم السكنية في مدينة المطلاع والتي تشتمل على شبكات الطرق وصرف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه العذبة وأنظمة مكافحة الحريق وشبكات الري وخزانات الري والهاتف وأنظمة التحكم المروري والكاميرات ضمن 4 عقود بتكلفة 615 مليون دينار.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي انه تم مؤخرا الانتهاء من تنفيذ 113 مبنى حكوميا من أصل 118 مبنى، مشيرة إلى أن العمل جار لتسليمها للجهات ذات العلاقة تمهيدا لتشغيلها بالتزامن مع انتهاء المواطنين من بناء قسائمهم، وإنجاز 5 عقود للمباني العامة بتكلفة إجمالية 127 مليون دينار وجار العمل على إتمام إنجاز عقدين يشملان 5 مباني جديدة.
ولفتت إلى أن العمل جار لطرح مناقصتين لبناء 20 مبنى حكوميا، إضافة إلى مناقصتين لبناء مركز ضاحيتين يحتويان على 18 مبنى حكوميا في مدينة المطلاع السكنية، مبينة أنها تعد لطرح مناقصتين لمبان عامة بالضواحي السكنية، بالإضافة إلى مناقصتين لمركز ضاحية ومركز إطفاء.
وأعلنت المؤسسة انتهاءها من تنفيذ 28 عقد كهرباء بتكلفة 418 مليون دينار، معلنة تسليمها 4 محطات رئيسية جهد 400 ك.ف و36 محطة جهد 132 ك.ف في جميع الضواحي السكنية للمدينة، كما باشرت العمل في عقد تمديد كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط بالضواحي N2 وN3 وN4، متوقعة إيصال التيار الكهربائي لأول مجموعة من القسائم بالضواحي خلال الأشهر الـ 6 المقبلة.
وأضافت: تمت مباشرة العمل بعقد لتنفيذ 12 محطة كهرباء رئيسية جهد 132 ك.ف للضواحي غير السكنية ويجري العمل على تنفيذ محطتي كهرباء رئيسيتين جهد 400 ك.ف لتزويد المناطق غير السكنية بالتيار الكهربائي، كما انها ستطرح قريبا مناقصة كيبلات الكهرباء جهد 400 ك.ف للضواحي غير السكنية، كما يجري توقيع عقد كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط للضواحي N1 وN5 وN12، كما طرحت مناقصتين لكيبلات أرضية جهد132 ك.ف بالضواحي غير السكنية، و3 مناقصات أخرى لإنارة الطرق الرئيسية لـ 6 ضواح سكنية تقع بين الضاحيتين N6 وN11.
وذكرت انها تتابع من خلال فرق عملها استكمال المباني العامة وتشغيل التيار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

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