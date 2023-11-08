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وزير العدل تبادل الخبرات في المجال القانوني والقضائي مع قطر

11/8/2023 4:39:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة ابو السعود
استقبل وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وفدا قضائيا قطريا يزور الكويت حاليا برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز في دولة قطر المستشار د.ثقيل بن ساير الشمري. ‏وتم هذا اللقاء طرح المستجدات في المجال القانوني والقضائي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، كما استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل بورسلي والنائب العام المستشار سعد الصفران الوفد القطري، ‏وتم خلال اللقاء طرح المستجدات في المجال القانوني والقضائي وتبادل الخبرات والمعارف بين البلدين الشقيقين. وكان الوفد القضائي رفيع المستوى برئاسة القاضي د.ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس محكمه التمييز والقاضي حمد يوسف حامد المرواني قاضي بالمحكمة الابتدائية وسلمان حسن المحمود سكرتير رئيس المكتب الفني وصل الى البلاد لبحث أوجه التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين وتبادل المعارف والخبرات وبحث أوجه التعاون في المجال القانوني والقضائي، حيث كان في استقبال الوفد القطري الشقيق المستشار خالد صالح المزيني وكيل محكمة التمييز - عضو المجلس الأعلى للقضاء والمستشار هشام عبدالله محمد وكيل محكمة الاستئناف والمستشار عمار جاسم شهاب وكيل محكمة الاستئناف. هذا، ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة 4 أيام.

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