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آربين سي سي تأملات من أجل السلام العادل للشاعر عبد العزيز البابطين واجه بشجاعة تحديات العصر

11/8/2023 4:39:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يوسف غانم
شهد حفل إطلاق النسخة الألبانية من كتاب «تأملات من أجل السلام العادل» للشاعرعبدالعزيز سعود البابطين في الجامعة المتوسطية في ألبانيا، حضورا كبيرا من أعضاء البعثات الديبلوماسية العربية في ألبانيا، على مستوى السفراء والقائمين بالأعمال، من عدة دول، من بينها الكويت، السعودية، قطر، مصر، الجزائر، وليبيا، إضافة إلى حضور ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، والطلاب، وحرص عدد من الحضور على القاء بعض الكلمات من بينهم د.أناستاس أنجيلي المؤسس والرئيس الفخري للجامعة المتوسطية في ألبانيا ورئيس مجلس إدارة كرسي عبدالعزيز سعود البابطين للسلام العادل في الجامعة، ود.أرتميس مالو نائب وزير الخارجية الألبانية لشؤون أوروبا، ود.أدريان سيفيتشي رئيس الجامعة المتوسطية في ألبانيا، ود.آربين سي سي نائب رئيس الجامعة ومدير كرسي عبدالعزيز سعود البابطين للسلام العادل.
وتولى مهمة ترجمة كتاب «تأملات من أجل السلام العادل» للشاعر عبدالعزيز سعود البابطين، د.إرمير جينيشي وهو واحد من أفضل خبراء اللغة العربية، والثقافة والفلسفة والتاريخ العربي في ألبانيا، والذي أكد على أهمية الكتاب والرسالة التي ينقلها إلى الجمهور في الوقت الحاضر، خاصة في ألبانيا، وإقليم البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة الشرق الأوسط، والعالم أجمع.
رغبة وإرادة
من جانبه، قال مدير كرسي «عبد العزيز سعود البابطين من أجل السلام العادل» ونائب رئيس الجامعة المتوسطية في ألبانيا أ. د آربين سي سي: «مهما كانت خلافاتنا وفوارقنا عميقة، فإنها تظل سطحية، ما لدينا من مختلف هو أقل بكثير، حتى لا يكاد يذكر مما يوحدنا، إنما تجمعنا محبة الإنسانية، والأسرة، والمجتمع، والعالم الذي نعيش فيه، تجمعنا الرغبة والإرادة لبناء مستقبل يسوده السلام والتقدم والازدهار للجميع، إنه مستقبل من حيث السلام العادل هو الكلمة الرئيسية والدليل المرشد»
وأضاف: «مؤلف هذا الكتاب الاستثنائي النادر من أجل السلام، الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين، هو قائد هذه المهمة الهامة، ومنذ بدء مهمته الحياتية واجه بشجاعة أوقاتا صعبة للغاية وما زال مستمر في تحديات العصر الذي نعيشه اليوم من مشاعر توتر وفي ظل غياب الأمن في أوروبا، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي جميع أنحاء العالم.
وأشار آربين سي سي إلى أن اللغة والتفكير في محتوى وفحوى الكتاب للشاعر عبدالعزيز البابطين تتدفق بالتوازي نحو مهمة تربية السلام العادل».
مكانة مهمة
واستطرد د.آربين سي سي «لذلك يجب على المجتمع والمؤسسات والجامعات ووسائل الإعلام والمؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تأخذ مكانتها في هذه المهمة، قبل فوات الأوان، لتدمير جدران الخلافات والفوارق ومد جسور الانسجام بين الحضارات، والثقافات، والتراث، وبين الأمم، والبلدان، والمجتمعات، وكل البشر بمعتقداتهم وأعراقهم، خاصة بين الشبان والأجيال في جميع أنحاء العالم»
واختتم: «إن الجامعة المتوسطية في ألبانيا (Mediterranean University of Albania)، أصبحت جزءا لهذا المقصد النبيل من خلال إنشاء كرسي «عبدالعزيز سعود البابطين من أجل السلام العادل»، بفضل مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو 2022م بين الطرفين: مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية والجامعة المتوسطية».

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