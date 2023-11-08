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رئيس الوزراء استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووفدا قضائيا قطريا

11/8/2023 4:39:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في قصر بيان امس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي، ونائب رئيس محكمة التمييز في دولة قطر الشقيقة د.ثقيل بن ساير الشمري، والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة، مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر ووكيل محكمة التمييز وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار خالد المزيني. كما استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في قصر بيان، رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي، حيث سلم سموه تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2022-2023.
حضر المقابلة، مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر.

MENAFN08112023000130011022ID1107392854

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