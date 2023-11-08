رئيس الوزراء استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووفدا قضائيا قطريا

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- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في قصر بيان امس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي، ونائب رئيس محكمة التمييز في دولة قطر الشقيقة د.ثقيل بن ساير الشمري، والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة، مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر ووكيل محكمة التمييز وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار خالد المزيني. كما استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في قصر بيان، رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي، حيث سلم سموه تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2022-2023.
حضر المقابلة، مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر.
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