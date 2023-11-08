وزير الخارجية الأمريكى: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين الآن وفى المستقبل

(MENAFN
- Youm7) قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن اجتماع طوكيو ركز على الأزمة بالشرق الأوسط والهدنة الإنسانية ومعالجة الحاجات الطارئة، مؤكدا أن بلاده تريد انتهاء الصراع في أسرع وقت لتخفيف معاناة المدنيين.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجموعة السبع في اليابان، أن الولايات المتحدة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين الآن وفي المستقبل وترفض إعادة احتلالها، مضيفا: لا ينبغي فرض حصار على غزة أو اقتطاع أجزاء منها.
وأشار إلى أن واشنطن تدعم عيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية.
MENAFN08112023000132011024ID1107392831
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.