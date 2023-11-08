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وزير الخارجية الأمريكى: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين الآن وفى المستقبل

11/8/2023 4:33:38 AM
(MENAFN- Youm7) قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن اجتماع طوكيو ركز على الأزمة بالشرق الأوسط والهدنة الإنسانية ومعالجة الحاجات الطارئة، مؤكدا أن بلاده تريد انتهاء الصراع في أسرع وقت لتخفيف معاناة المدنيين.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجموعة السبع في اليابان، أن الولايات المتحدة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين الآن وفي المستقبل وترفض إعادة احتلالها، مضيفا: لا ينبغي فرض حصار على غزة أو اقتطاع أجزاء منها.

وأشار إلى أن واشنطن تدعم عيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية.








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