بلينكن: فترة انتقالية فى غزة بعد الحرب والقطاع لن يظل تحت سيطرة حماس

MENAFN - Youm7) أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على عدم العودة للوضع قبل 7 أكتوبر في غزة، مضيفا: "يتعين أن يبدأ الآن الحديث عن مستقبل ما بعد أزمة غزة..يجب أن نتيح للفلسطينيين تقرير مصيرهم.

أضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجموعة السبع في اليابان، بعد انتهاء الحرب ستكون هناك فترة انتقالية في غزة وحماس لن تبقى مسيطرة على القطاع.

دعا الوزير الأمريكي إلى أهمية وجود وحدة بالإدارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، معلقا بالقول: لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة على غزة وقد نكون بحاجة إلى مرحلة انتقالية بعد الصراع.

شدد بلينكن على أن إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة، وأن قادة إسرائيل أبلغونا بألا نية لديهم لفعل ذلك.



