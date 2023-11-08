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شبورة كثيفة وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

11/8/2023 4:33:38 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية،
حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 8 نوفمبر حتى الإثنين المقبل 13 نوفمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره
على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف
على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الإثنين المقبل، كما يلى:

- الأربعاء 8 نوفمبر :
طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره
على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف
على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



شبورة مائية
من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ،
كثيفة وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.



أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين قد تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد .





- الخميس 9 نوفمبر:
اعتبارا من الخميس المقبل 9 نوفمبر 2023 ، من المتوقع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .



- الخميس 9 نوفمبر والجمعة 10 نوفمبر:
شبورة مائية تكون
من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا وتصل إلى حد الضباب .



أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين قد تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد .



- السبت 11 نوفمبر والأحد 12 نوفمبر :
شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا
من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.



أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



- الإثنين 13 نوفمبر :
شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا
من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.




















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