Wednesday, 08 November 2023 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة: عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة ارتفع بشكل حاد

11/8/2023 4:33:36 AM
(MENAFN- Youm7) صرح مراقبو الأمم المتحدة إن وتيرة فرار المدنيين الفلسطينيين من منطقة القتال في شمال غزة تسارعت مع تكثيف الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية هناك، وفر حوالي 1500 شخص يوم الثلاثاء، مقارنة بـ 5000 يوم الاثنين و2000 يوم الأحد، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.



وبحسب الأمم المتحدة، يستطيع المدنيون التحرك خلال فترة الأربع ساعات التي يحددها الجيش الإسرائيلي يوميا والتي تضمن المرور الآمن من مدينة غزة ومحيطها إلى الجنوب.



وتقول وكالة الأمم المتحدة إن معظم الفارين هم من الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وقد وصل الكثيرون سيراً على الأقدام ومعهم الحد الأدنى من المتعلقات.



وفي تطور جديد، أفاد بعض الفارين أنهم اضطروا لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية للوصول إلى الجنوب، وأنهم شهدوا بعض الاعتقالات على يد القوات الإسرائيلية، وقال آخرون إنهم اضطروا إلى المرور أمام الدبابات الإسرائيلية وأيديهم مرفوعة وهم يلوحون بالأعلام البيضاء.



وأوضحت الأمم المتحدة، إن المنطقة الشمالية ذات الكثافة السكانية العالية في غزة، وتحديداً مدينة غزة ومخيمات اللاجئين الحضرية المجاورة، هي محور الحملة الإسرائيلية لسحق الفصائل الفلسطينية.



ولا يزال عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في منطقة القتال، ويلجأ العديد منهم إلى المستشفيات أو مدارس الأمم المتحدة، وقال البعض إنهم مُنعوا من التحرك جنوبًا بسبب الظروف الإنسانية الصعبة في منطقة الإخلاء والغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك الجنوب.



واتهمت إسرائيل الفصائل الفلسطينية بالسعي لإبقاء المدنيين في الجزء الشمالي من غزة لاستخدامهم كدروع بشرية.












MENAFN08112023000132011024ID1107392827

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث