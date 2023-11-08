الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 49 فلسطينيًا من مناطق الضفة الغربية

MENAFN - Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 49 فلسطينيًا من مناطق مُختلفة في الضفة الغربية، بينهم 3 سيدات.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 16 شخصًا من مُحافظة "الخليل" و11 آخرين من "بيت لحم" بجنوب الضفة، فيما جرى اعتقال 7 من قلقيلية، واثنين من "طوباس"، واثنين آخرين من "جنين" شمالًا الضفة، ومن مُحافظة "نابلس" في الشمال أيضًا، اعتقلت قوات الاحتلال والدة أسير وزوجته وضابطًا في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، و4 آخرين.



ومن منطقة وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة "أبو ديس"، في القدس الشرقية (خارج الجدار) وشابًا من جامعة "بيرزيت" في رام الله، وآخر من قرية "عين يبرود" برام الله أيضًا.





