إقلاع الطائرة الـ16 من الجسر الجوى الكويتى متجهة إلى مطار العريش لإغاثة غزة

MENAFN - Youm7) أقلعت صباح اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية السادسة عشرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة قطاع غزة متجهة إلى مدينة العريش وعلى متنها عشرة أطنان من المواد والمستلزمات الطبية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد ـ في تصريح له عقب الإقلاع ـ إن هذا الجسر الجوي الإغاثي يأتي استمرارا للجهود التي تقوم بها دولة الكويت في تقديم المساعدات الإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة وسط الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، معربا عن الشكر للهلال الأحمر المصري على التسهيلات التي قدمها لإيصال المساعدات الإغاثية الكويتية لقطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدا أن فلسطين هي القضية الحية والنابضة في قلوب أهل الكويت حكومة وشعبا.



وأضاف الزيد أن الجسر الجوي الكويتي متواصل لإغاثة الأشقاء في غزة الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة لأكثر من 32 يوما خلفت آلاف الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء.

ولفت إلى ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة بشكل آمن لاسيما القطاع الصحي الذي هو بأمس الحاجة إلى مصادر الطاقة،(الديزل) الذي يمنع دخوله.

من جهته، قال مدير إدارة الكوارث والطوارئ بالجمعية يوسف المعراج إن المساعدات الطبية والغذائية التي أرسلتها الكويت بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري دخلت إلى قطاع غزة ووزعت على مراكز الإيواء والمستشفيات، مشيرا إلى أنها تهدف لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة وخصوصا الأطفال والنساء.

وأضاف المعراج أن دولة الكويت حريصة على تقديم كل دعم ممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء في غزة وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان ودعم مراكز الإيواء والمستشفيات.

وذكر أن حملة (أغيثوا فلسطين) عبر الموقع الإلكتروني للجمعية تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية لآلاف المتضررين وتشتمل على توفير المواد الغذائية والمساعدات الطبية وإعانة الأسر المتضررة من القصف والدمار الذي خلفه العدوان مشيدا بالتجاوب والتفاعل الكبيرين من أهل الكويت.



