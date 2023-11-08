Wednesday, 08 November 2023 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلى على مدرسة للأونروا تؤوى نازحين غرب غزة

11/8/2023 4:33:36 AM
(MENAFN- Youm7) استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" غرب غزة.

وأفادت مصادر في قطاع غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت المدرسة قرب مفترق الأنصار غرب مدينة غزة، علما بأنها تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد العشرات، واصابة آخرين بجروح مختلفة.

وأضافت المصادر أن طواقم الإسعاف تجد صعوبة في الوصول إلى المكان، جراء تواصل القصف المدفعي، في المنطقة الغربية من مدينة غزة.








MENAFN08112023000132011024ID1107392824

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث