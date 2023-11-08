شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلى على مدرسة للأونروا تؤوى نازحين غرب غزة

(MENAFN
- Youm7) استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" غرب غزة.
وأفادت مصادر في قطاع غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت المدرسة قرب مفترق الأنصار غرب مدينة غزة، علما بأنها تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد العشرات، واصابة آخرين بجروح مختلفة.
وأضافت المصادر أن طواقم الإسعاف تجد صعوبة في الوصول إلى المكان، جراء تواصل القصف المدفعي، في المنطقة الغربية من مدينة غزة.
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