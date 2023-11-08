شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلى على مدرسة للأونروا تؤوى نازحين غرب غزة

MENAFN - Youm7) استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" غرب غزة.

وأفادت مصادر في قطاع غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت المدرسة قرب مفترق الأنصار غرب مدينة غزة، علما بأنها تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد العشرات، واصابة آخرين بجروح مختلفة.



وأضافت المصادر أن طواقم الإسعاف تجد صعوبة في الوصول إلى المكان، جراء تواصل القصف المدفعي، في المنطقة الغربية من مدينة غزة.





