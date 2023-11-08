الكويت بالأمم المتحدة: إسرائيل تتعمد انتهاج العقاب الجماعى بارتكاب جرائم حرب

MENAFN - Youm7) قالت دولة الكويت إن الكيان الإسرائيلي المحتل يتعمد انتهاج منهج العقاب الجماعي ويرتكب جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة وهو في انتهاك مستمر ومتعمد لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال السكرتير الثاني فهد العجمي عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة - أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم /الأربعاء/- إن ما بتنا نشهده اليوم ما هو إلا إبادة جماعية حية يقف أمامها العالم كحال المتفرج، مشيرا إلى أن هذا الكيان الجبان لا يفرق بين رضيع وطفل وامرأة ولا شيخ كبير .

ورأى أن لغة الأرقام لا يمكن طمسها من قبل الإعلام المضلل والمخزي للكيان المحتل فمنذ العام 2015 وحتى العام 2022 تبنت الجمعية العامة 140 قرارا يدين الكيان الإسرائيلي المحتل وفي الوقت ذاته لم يكن هناك قرار واحد يدين دولة فلسطين الشقيقة.

وتابع الملحق الدبلوماسي دائما ما نسمع بمصطلح التعايش السلمي وأن حل الدولتين هو السبيل والحل الأوحد ولم يعترض الأشقاء في فلسطين على ذلك، مؤكدا أنهم ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك وسعوا كل السعي في الوصول إلى سلام ولكن تعنت وتكبر وغدر الجانب الآخر حال دون ذلك .



