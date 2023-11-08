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3 أسواق نموذجية جديدة للباعة الجائلين تدخل الخدمة قريبًا فى الجيزة.. صور

11/8/2023 4:33:33 AM
(MENAFN- Youm7) تستعد محافظة الجيزة لافتتاح 3 أسواق حضارية جديدة، في مركز ومدينة العياط، وحي بولاق الدكرور، وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية بديلة على أعلى مستوى خدمي ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتواجه ظاهرة الباعة الجائلين.



ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن الأسواق النموذجية الجديدة المقررة افتتاحها وتشغيلها قريبًا، حيث تشهد أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية.



سوق العياط الحضارى



يقام السوق على مساحة 3700م2، ويضم 212 وحدة ثابتة و257 وحدة متحركة (فروشات)، ستطرح احتياجات المواطنين من الخضار والفاكهة والملابس والأحذية وخدمات المحمول، كما يضم 5 مداخل رئيسية و4 مخارج للطوارئ، كما أنه مجهز بأنظمة الإنذار الآلى ومكافحة الحرائق.





سوق العياط الحضارى



سوق العياط الحضارى



سوق العياط الحضارى



سوق العياط الحضارى




سوق راشد المراغى



يقام السوق بشارع المساكن بكفر طهرمس بحي بولاق الدكرور على مساحة 1430م2، ويستوعب 30 محلًا حضاريًا تتنوع مساحتها بين 20م و14م، وذلك بنحو 21 محلًا مساحتها 20 مترًا، و9 محلات مساحتها 14 مترًا، ويضم غرف إدارية ودورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج، ومجهز بمرافق (مياه الشرب والصرف والكهرباء)، مع مراعاة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية لتحقيق عوامل السلامة والأمان وتدعيم مدخل السوق ببلاط الإنترلوك.





سوق راشد المراغى الجديد فى الجيزة



سوق راشد المراغى الجديد فى الجيزة



سوق راشد المراغى الجديد فى الجيزة




سوق أحمد إبراهيم



يقام السوق بشارع الملكة بحي بولاق الدكرور
على مساحة 800م2 تقريبا، ويضم 22 محلًا بمساحات كبيرة، إلى جانب دورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج وكافة مستلزمات العمل والتشغيل والمرافق (مياه الشرب والصرف والكهرباء)، ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة.





سوق أحمد إبراهيم الجديد فى الجيزة



سوق أحمد إبراهيم الجديد فى الجيزة



سوق أحمد إبراهيم الجديد فى الجيزة




يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، افتتح في شهر مايو الماضي سوق السمك الحضارى بالمنيب، والذى يعد أحد أهم المشاريع التنموية التى نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية Giz لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق.



يقام السوق على مساحة 2000م2 ويحتوى على 143 باكية للبائعين مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحى وأماكن التخزين والثلاجات ومواقع العرض للأسماك بمختلف أنواعها ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة، بالإضافة إلى ملحق به مبنى خدمى مقام على مساحة 137م2 به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين على السوق.
















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