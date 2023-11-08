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انطلاق زيارات جودة التعليم للمؤسسات التعليمية للعام الدراسى 2023 - 2024

11/8/2023 4:33:31 AM
(MENAFN- Youm7) صرح الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة العليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء بأن الهيئة بدأت أكبر حركة زيارات لاعتماد المؤسسات والبرامج المتقدمة للاعتماد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات مصر بالاستعانة ب 3000 مراجع خارجي.



وأضاف عشماوي بان الهيئة ستقوم بزيارة ما يقرب من 600 مدرسة موزعة على محافظات مصر في كافة المراحل التعليمية، كما تقوم الهيئة بإجراء زيارات اعتماد للكليات والبرامج المتقدمة بـ 30 جامعة حكومية وخاصة ومعاهد عليا. وعلى مستوي التعليم الأزهري ستقوم الهيئة بزيارات المراجعة الخارجية لاعتماد وتجديد اعتماد 3 كليات، و5 برامج بكليات جامعة الازهر، كما سيتم زيارة ما يقرب من 220 معهد أزهري على مستوي محافظات مصر.



وأكد عشماوي بان الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف تسعي إلى مضاعفة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد للوصول إلى مجتمع تعليمي قائم بأكمله على معايير الجودة العالمية للارتقاء بمخرجات التعليم المصري في كافة مراحله.












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