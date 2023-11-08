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الجديد فى علاج السكتة الدماغية.. مؤتمر دولى غدا بمشاركة أساتذة 27 جامعة حكومية

11/8/2023 4:33:31 AM
(MENAFN- Youm7) تنطلق غدا الخميس، فعاليات المؤتمر الدولى السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة وبمشاركة جميع أقسام أمراض المخ والاعصاب بالجامعات المصرية المختلفة لدراسة ومناقشة كل ما هو جديد فى علاج السكتة الدماغية واحدث التقنيات واخر ما وصل إلية العلم فى علاج السكتة الدماغية من إذابة الجلطات الدماغية والتداخل بالقسطرة العلاجية.



ومن المقرر أن يشارك فى حضور فعاليات المؤتمر مجموعة من الاساتذة والخبراء الأجانب والعرب والمصريين وأيضا اساتذة المخ والأعصاب على مستوى الـ 27 جامعة الحكومية، وسيتم عرض تطورات وحدات السكتة الدماغية فى مختلف المحافظات المصرية وعرض آخر التطورات التى وصلت إليها ومناقشة معاييراعتماد الجودة للوحدات للإرتقاء بمنظومة العلاج و التهيئة للإعتماد لدخول التأمين الصحي الشامل.



كما يناقش المؤتمر بحسب تصريحات للدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى،
التطوير والتعليم والتدريب المستمر طريق المحاكاة واستخدام احدث التكنولوجيات لهذا التخصص الدقيق والتدخل بالقسطرة العلاجيةوسيتم مشاركة العديد من الخبراء الدوليين من الاجانب والعرب والمصريين
بجانب جميع رؤساء اقسام المخ والاعصاب بكليات الطب المصرية مع وجود 5 أطباء عرب وأجانب من أشهر الخبراء فى هذا التخصص الدقيق لنشر العلم المتطور وتطبيقه لخدمة المريض المصرى.












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