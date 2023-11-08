استقالة عضو فى حزب العمال البريطانى للضغط من أجل وقف إطلاق النار فى غزة

MENAFN - Youm7) استقال أحد أعضاء حزب العما البريطاني، بسبب موقف الحزب من الصراع بين إسرائيل والفصائل، حيث دعا رئيس الحزب كير ستارمر لهدنة إنسانية وليس وقفا لإطلاق النار.

وقال عمران حسين، عضو البرلمان عن برادفورد إيست، إنه لم يعد بإمكانه "بما فيه الكفاية وبكل ضمير حي" أن يعمل كوزير ظل للتسوية لأنه يريد أن يكون مدافعاً قوياً عن وقف إطلاق النار.

وقال حسين في رسالة استقالته إلى زعيم حزب العمال، كير ستارمر، والتي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "خلال الأسابيع الأخيرة، أصبح من الواضح أن وجهة نظرى بشأن الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة تختلف بشكل كبير عن الموقف الذي يتبناه الحزب."

وأضاف "أن وقف إطلاق النار ضروري لإنهاء إراقة الدماء، ولضمان مرور ما يكفي من المساعدات إلى غزة والوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وللمساعدة في ضمان العودة الآمنة للرهائن الإسرائيليين."

وقال إنه كان فخوراً بالعمل جنباً إلى جنب مع ستارمر ونائبته أنجيلا راينر، في تطوير خطة لحقوق العمل، لكنه لا يستطيع "بكل ضمير حي" الدفع من أجل وقف الأعمال العدائية مع البقاء جزءاً من المقاعد الأمامية للحزب.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ أن نشرت تقريرًا عن أول 20 عضوًا في المجلس كانوا على استعداد لترك الحزب الشهر الماضي بسبب تعليقات ستارمر على قناة "إل بي سي" وموقف الحزب من الأزمة، كان العديد من أعضاء المجلس الأمامي الذين يمثلون دوائر انتخابية ذات مجتمعات إسلامية كبيرة يستعدون للاستقالة. وشملت تلك الدوائر الانتخابية برمنجهام وبرادفورد ومانشستر وليدز.

وعلى الرغم من جهود ستارمر لتوضيح التعليقات التي أدلى بها خلال مقابلة مع قناة "إل بى سى" والتي قال فيها إن إسرائيل "لها الحق" في حجب الكهرباء والمياه عن غزة، قال حسين إن تعليقات زعيم الحزب تركته "منزعجا للغاية."

وكتب

"لقد أدنت بشكل لا لبس فيه هجمات 7 أكتوبر وأوافق بشدة على أن لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها. ولكن هذا لا يمكن أن يصبح أبدًا حقًا في انتهاك القانون الدولي بشأن حماية المدنيين عمدًا أو ارتكاب جرائم حرب".