رئيس الفلبين يعلن نجاح إجلاء 40 من مواطنى بلاده من قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم الأربعاء أنه تم إجلاء أربعين مواطنا فلبينيا آخرين من قطاع غزة ونقلهم إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، مشيرا إلى أنه سيتم إعادتهم إلى وطنهم خلال الأيام المقبلة.
وقال الرئيس الفلبيني - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن عملية الإجلاء الناجحة لمواطني بلاده تمت من خلال التنسيق بين وزارة الخارجية والسفارات في كل من إسرائيل والأردن ومصر.
كما أعرب عن أمله في أن يتم إجلاء باقي مواطني بلاده الذين يرغبون في العودة إلى موطنهم في أقرب وقت ممكن.
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