رئيس الفلبين يعلن نجاح إجلاء 40 من مواطنى بلاده من قطاع غزة

MENAFN - Youm7) أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم الأربعاء أنه تم إجلاء أربعين مواطنا فلبينيا آخرين من قطاع غزة ونقلهم إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، مشيرا إلى أنه سيتم إعادتهم إلى وطنهم خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الفلبيني - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن عملية الإجلاء الناجحة لمواطني بلاده تمت من خلال التنسيق بين وزارة الخارجية والسفارات في كل من إسرائيل والأردن ومصر.

كما أعرب عن أمله في أن يتم إجلاء باقي مواطني بلاده الذين يرغبون في العودة إلى موطنهم في أقرب وقت ممكن.



