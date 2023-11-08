جارديان: الاتحاد الأوروبي يبدأ قريبا مباحثات رسمية لضم أوكرانيا ومولدوفا

MENAFN - Youm7) أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي سوف يبدأ في القريب العاجل المباحثات الرسمية من أجل ضم كل من أوكرانيا ومولدوفا لعضويته.

وأشارت كاتبة المقال ليزا أوكارول إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي التي يقول فيها إن بلاده تتأهب للخطوات القادمة بعد قبول العضوية والتي تتمثل في تعزيز أواصر التعاون بين بلاده والمؤسسات المختلفة التابعة للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن تلك الخطوة تستلزم عملا شاقا من جانب حكومة أوكرانيا للتكيف مع معايير الاتحاد الأوروبي.

ويلفت المقال كذلك إلى تصريحات نائب رئيس وزراء مولدوفا نيكولاي بوبسيكو التي يقول فيها إن مثل هذه الخطوة سوف تمثل تحولا تاريخيا لبلاده وتشكل إنجازا ضخما كما أنها سوف تتيح الفرصة لبلاده لتعزيز موقفها داخل الاتحاد الأوروبي.

ويشير المقال إلى أن المفوضية الأوروبية سوف تصدر تقريرا في هذا الخصوص يتألف من 1,200 صفحة في وقت لاحق اليوم الأربعاء على أن يرفع لقمة الاتحاد الأوروبي القادمة التي سوف تعقد الشهر القادم لمناقشة التوصيات الصادرة عن هذا التقرير من أجل إقرارها.

ويوضح المقال أن التقرير سوف يتناول لأول مرة عملية تقييم المساعي التي تبذلها كل من أوكرانيا ومولدوفا من أجل الوفاء بمعايير الانضمام للاتحاد الأوروبي في مجالات القضاء ومكافحة الفساد والحريات واستقلال الصحافة والإعلام.

ويلفت تقرير آخر صادر عن الاتحاد الأوروبي أن أوكرانيا تمكنت من الوفاء بمعيارين فقط من ضمن سبعة معايير يشترطها الاتحاد الأوروبي لقبول عضوية أية دولة، إلا أنها تحقق تقدما ملموسا فيما يخص المعايير الخمسة المتبقية.

أما فيما يخص مولدوفا، فقد أشار التقرير إلى أنه يجب عليها العمل على إحراز تقدم في تسعة مجالات أهمها مكافحة الفساد والحوكمة القضائية.

ويوضح المقال في الختام أن أوكرانيا ومولدوفا لديهما قناعة أن ضمان أمنهما يكمن في الانضمام للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن كلا البلدين يتوقعان نتائج إيجابية عن التقرير الذي سوف يصدر اليوم الأربعاء عن المفوضية الأوروبية ويتضمن التوصيات اللازمة حول قبول عضوية كل من أوكرانيا ومولدوفا.







