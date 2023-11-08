استمرارا للفظائع.. جارديان: اجتياح الاحتلال لغزة يدفع السكان للفرار نحو الجنوب

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة أجبر العديد من سكان شمال القطاع إلى الفرار نحو الجنوب.

وأضاف كاتب المقال أوليفر هولمز أن السلطات الإسرائيلية منحت سكان القطاع أربعة ساعات فقط من أجل النزوح عن ديارهم في مدينة غزة عاصمة القطاع المحاصرة بالكامل من جانب القوات الإسرائيلية وسط مخاوف من وجود العديد من الفلسطينيين العالقين داخلها.

ويوضح المقال أن الفلسطينيين من سكان القطاع خرجوا من ديارهم يهرولون قبل تنفيذ عملية الاجتياح والتي تمثل المرحلة الثانية في الحرب التي تدور رحاها في الوقت الحالي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي كانت قد بدأت في السابع من أكتوبر الماضي.

ويسلط المقال الضوء على شهادة أحد شهود العيان من الفلسطينيين ويدعى آدم فايز والتي يقول فيها إن عملية النزوح تشكل خطرا كبيرا على حياة النازحين من أبناء الشعب الفلسطيني ويضيف قائلا "إننا نفر من أمام الدبابات الإسرائيلية بينما نسير في طرق ممتلئة ببقايا جثث الضحايا الذين لقوا مصرعهم.. إننا نرى الموت بأعيننا".

ولفت المقال إلى أنه على الرغم من أن إسرائيل دأبت على مطالبة سكان شمال القطاع بالانتقال إلى الجنوب حفاظا على سلامتهم إلا أنها مازالت مستمرة في قصف قطاع غزة بالكامل شماله وجنوبه، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية قامت أمس الثلاثاء بقصف مدينة خانيونس جنوب القطاع ما تسبب في استشهاد 23 فلسطينيا، طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ويشير المقال إلى شهادة أحد الناجين من تحت أنقاض أحد المباني المهدمة جراء القصف الإسرائيلي الذي تسبب في استشهاد أحد عشر شخصا والتي يقول فيها " هذه هي شجاعة إسرائيل المزعومة التي تستعرض قوتها من خلال قتل المدنيين والأطفال والشيوخ".

ونوه المقال إلأى أنه بعد مرور ما يربو على شهر من فرض الجانب الإسرائيلي حصارا كاملا على قطاع غزة، تقول منظمة الصحة العالمية إن الموارد الطبية في القطاع تتناقص بشكل كبير وأن الأطباء يقوم بإجراء عمليات جراحية بدون تخدير.

ويشير المقال في هذا الخصوص إلى تصريحات أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التي يقول فيها إن قطاع غزة تحول إلى مقبرة للأطفال مطالبا بهدنة إنسانية عاجلة من أجل تمكين وكالات الإغاثة من توصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في القطاع، وما ذكرته الوكالات الدولية عن عجز المستشفيات في قطاع غزة عن مواكبة الأعداد الكبيرة للجرحى والمصابين جراء القصف العنيف الذي يتعرض له القطاع في الوقت الذي بدأ فيه الغذاء والماء في النفاد مع ندرة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع.

ولفت المقال في الختام إلى البيان المشترك الصادر عن رؤساء العديد من وكالات الأمم المتحدة الذي يقولون فيه "إن قطاع غزة في أشد الحاجة لهدنة إنسانية عاجلة بعد مرور 30 يوما من الحرب التي يجب أن تتوقف".