العلماء يحذرون: 2023 فى طريقه ليكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق

MENAFN - Youm7) تناول مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية تحذيرات العلماء من المشاكل الكبيرة التي قد تنجم عن ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية ، حيث أكدوا أن عام 2023 فى طريقه ليكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق.

وأشار كاتب المقال أجيت نيرانجان في هذا السياق إلى تصريحات العلماء التي يقولون فيها أن شهر أكتوبر الماضي كان الأكثر سخونة على الإطلاق مقارنة بنفس الشهر على مدار التاريخ .. موضحا أن تلك التصريحات تأتي قبل انعقاد قمة المناخ التاريخية كوب-28 خلال الشهر الجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستشهد الكاتب في هذا الصدد بتصريحات سامانثا بريجيس نائبة مدير برنامج كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي التي تقول فيها "يمكننا القول بكل ثقة أن عام 2023 هو الأكثر سخونة على الإطلاق وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات حاسمة وقوية لمعالجة الموقف خلال قمة المناخ القادمة".

ويوضح المقال أن تدمير الإنسان للبيئة واستخدامه للوقود الأحفوري تسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية على نحو غير مسبوق منذ الثورة الصناعية.

ويسلط المقال الضوء في هذا الصدد على تصريحات فريدريك أوتو عضو كلية إمبريال في لندن التي يقول فيها أنه من المعروف علميا أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يعني المزيد من المعاناة الناجمة عن موجات الحرارة الحادة وانتشار الجفاف ؛ وهو ما تسبب خلال العام الحالي في وفاة الآلاف وفقدان العديد من الأشخاص لمصدر رزقهم بالإضافة إلى نزوح العديد عن ديارهم.

ولفت المقال إلى أن قادة العالم كانوا قد عقدوا قمة للمناخ في العاصمة الفرنسية باريس منذ ثمانية أعوام تعهدوا فيها بالعمل الجاد لخفض درجة حرارة الأرض إلا أن السياسات المتبعة من جانب دول العالم أدت إلى النقيض من ذلك تماما.

ويضيف الكاتب في الختام أن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال الشهر الماضي أصاب العلماء بصدمة كبيرة حيث توقعوا أن تلك المستويات المرتفعة من سخونة المناخ قد تكون ناجمة عن زيادة معدلات الاحتباس الحراري وزيادة معدلات التلوث في الجو.







