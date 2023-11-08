6 مباريات جمعت الأهلى مع سيراميكا فى الدورى قبل لقاء الليلة؟ إنفوجراف

MENAFN - Youm7) يواجه فريقالأهلىفى الرابعة عصر اليوم الأربعاء فريق سيراميكا على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لمسابقة دورى Nile.





6 مواجهات جمعت الأهلى مع سيراميكا

وتعد مباراة اليوم هى السابعة التى تجمع الأهلى وسيراميكا تاريخيا، حيث سبق أن تقابلا فى 6 مباريات قبل لقاء الليلة، حيث حقق المارد الأحمر أربعة انتصارات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه هدفين.





المباراة الأولى والأخيرة بين الأهلى وسيراميكا

انتهت أول مباراة جمعت الأهلى وسيراميكا بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الأهلى بهدف دون رد.

وحصد الأهلى ثلاثة انتصارات بالدورى على حساب المصرى البورسعيدى ثم الإسماعيلى ثم المقاولون العرب، بينما تأجلت له مباراتين أمام الجونة وبلدية المحلة، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، تحقيق الفوز على سيراميكا لمواصلة الانتصارات والاقتراب من عرش صدارة الدوري بالعلامة الكاملة لمصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.

في المقابل بدأ سيراميكا الدورى بهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، وأخيرا الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.





ترتيب الأهلى وسيراميكا فى جدول الدورى

يحتل الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما لعب 3 مباريات، حقق الفوز فيها وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

في المقابل يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.