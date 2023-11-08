ماذا يفعل البرتغالى باتشيكو أمام الزمالك قبل مواجهة الليلة؟

MENAFN - Youm7) يدخل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق بيراميدز تحديا جديدا أمام الزمالكفى السابعة مساء اليوم الأربعاء، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر لكرة القدم.

مواجهات باتشيكو أمام الزمالك

وتعد مباراة اليوم هى المواجهة الرابعة لباتشيكو ضد الزمالك، حيث سبق له مواجهة الأبيض فى 3 مباريات، ونجح فى الفوز بأولى المواجهات خلال نصف نهائى كأس مصر لموسم 2021 – 2022، وانتهى الوقت الأصلى بالتعادل، لكن بيراميدز فاز بركلات الترجيح 5-4.

أما المواجهة الثانية لباتشيكو أمام الزمالك، كانت فى بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى وانتهت بالتعادل السلبي.

أما المواجهة الثالثة لباتشيكو أمام الزمالك كانت فى الجولة الأولى لدورى هذا الموسم وتعادل بيراميدز مع الفارس الأبيض بهدفين لكل فريق.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي وحاتم سكر،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - يوسف أوباما– محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو"،خط الهجوم: ناصر منسي – إبراهيما نداي ،ويغيب عن الزمالك الثلاثى أحمد فتوح،محمد صبحى ومصطفى الزنارى لأسباب تربوية.ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوى، الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - أحمد فتحي،الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي، الوسط الهجومي: إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي، الهجوم: فيستون ماييلي.



