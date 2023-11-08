القيمة التسويقية لفريقى الزمالك وبيراميدز قبل صدام الليلة.. إنفوجراف

MENAFN - Youm7) يواجه فريقالزمالكفى السابعة مساء اليوم الأربعاء نظيره بيراميدز على استاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر، فى لقاء من المتوقع أن يشهد طابع الإثارة والندية بينهما لرغبة كل منهما فى الفوز والتأهل إلى النهائى لملاقاة الأهلى.

القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 21.73 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو .

وافتتح الزمالك مشواره فى كأس مصر بالفوز على بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دور الـ 32، ثم فاز على فاركو بثلاثية مقابل هدف فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف فى دور الثمانية.

فى المقابل افتتح بيراميدز مشواره فى كأس مصر بالفوز على راية بهدفين دون رد فى دور الـ32 للبطولة ثم فاز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة البنك الاهلى بثلاثية دون رد فى دور الثمانية.

الزمالك يدخل المباراة بقيادة فنية جديدة مع معتمد جمال بعد رحيل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، حيث يرغب اللاعبون فى مصالحة الجماهير بعد سوء النتائج فى مسابقة الدورى، وتراجع الفريق للمركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط نتيجة هزيمتين متتالتين أمام إنبى وزد.

على الجانب الآخر حفز البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق بيراميدز، لاعبى فريقه للوصول إلى المباراة النهائية ثم التتويج بلقب كأس مصر، وحصد أول بطولة تسجل فى تاريخ بيراميدز وتصبح حافزًا لحصد المزيد من الألقاب والبطولات فى المرحلة المقبلة، خاصة أنها ستمنحه فرصة للثأر من الأهلى الذى توج بلقب الموسم الماضى على حسابه.