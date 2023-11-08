ماذا يفعل الأهلى مع صافرة عبد العزيز السيد قبل مواجهة سيراميكا اليوم

MENAFN - Youm7) أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة سيراميكا والأهلىإلى الحكم عبد العزيز السيد فى اللقاء المقرر له الرابعة عصر اليوم الأربعاء باستاد المقاولون، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لدورى NILE.

يدير مباراة الأهلى وسيراميكا الحكم عبد العزيز السيد ويعاونه كل من يوسف البساطى وهشام الدسوقى وإبراهيم محجوب، ومحمد الحنفى حكم فيديو ومحمد علاء مساعد حكم فيديو.

وتعد مباراة اليوم السابعة التى يديرها عبد العزيز السيد للأهلى، حيث سبق أن أدار عبد العزيز السيد 6 مباريات للأهلى من قبل فى كل المسابقات، فاز فى خمسة منهم وتعادل فى واحدة ضد البنك الأهلى.

وحصد الأهلى ثلاثة انتصارات بالدورى على حساب المصرى البورسعيدى ثم الإسماعيلى ثم المقاولون العرب، بينما تأجلت له مباراتين أمام الجونة وبلدية المحلة، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، تحقيق الفوز على سيراميكا لمواصلة الانتصارات والاقتراب من عرش صدارة الدوري بالعلامة الكاملة لمصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.

في المقابل بدأ سيراميكا الدورى بهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، وأخيرا الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما لعب 3 مباريات حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

في المقابل يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.