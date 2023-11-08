ماذا يفعل الأهلى مع صافرة عبد العزيز السيد قبل مواجهة سيراميكا اليوم

(MENAFN
- Youm7) أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة سيراميكا والأهلى
إلى الحكم عبد العزيز السيد فى اللقاء المقرر له الرابعة عصر اليوم الأربعاء باستاد المقاولون، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لدورى NILE.
يدير مباراة الأهلى وسيراميكا الحكم عبد العزيز السيد ويعاونه كل من يوسف البساطى وهشام الدسوقى وإبراهيم محجوب، ومحمد الحنفى حكم فيديو ومحمد علاء مساعد حكم فيديو.
وتعد مباراة اليوم السابعة التى يديرها عبد العزيز السيد للأهلى، حيث سبق أن أدار عبد العزيز السيد 6 مباريات للأهلى من قبل فى كل المسابقات، فاز فى خمسة منهم وتعادل فى واحدة ضد البنك الأهلى.
وحصد الأهلى ثلاثة انتصارات بالدورى على حساب المصرى البورسعيدى ثم الإسماعيلى ثم المقاولون العرب، بينما تأجلت له مباراتين أمام الجونة وبلدية المحلة، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، تحقيق الفوز على سيراميكا لمواصلة الانتصارات والاقتراب من عرش صدارة الدوري بالعلامة الكاملة لمصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.
في المقابل بدأ سيراميكا الدورى بهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، وأخيرا الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.
ويحتل الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما لعب 3 مباريات حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.
في المقابل يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.
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