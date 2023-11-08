نقل مباراة الأهلى والقناة بدورى السلة إلى صالة المقاولون

(MENAFN
- Youm7) قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل نقل مباراة الأهلى والقناة فى منافسات دور الـ16 ببطولة دورى السلة المقرر إقامتها اليوم، إلى صالة المقاولون العرب بدلا من صالة النادى الأهلى.
وجاء قرار نقل المباراة، نظرا لأعمال الصيانة فى صالة الأهلى بالجزيرة، حيث كان من المقرر إقامة المباراة أمس، ونظرا لأعمال الصيانة تقرر نقلها إلى صالة أخرى، وهى صالة المقاولون العرب، وهو ماوافق عليه فريق القناة لتقام المباراة اليوم في الرابعة مساء.
وهناك مواجهة مُحتملة قد تجمع فريقى كرة السلة بالنادى الأهلى ونظيره الزمالك فى ربع نهائى كأس السلة رجال، والتى تقام نهاية الشهر الجارى، وفاز الزمالك على التأمين أمس ، وحال فوز الأهلى على القناة يلتقى الأهلى مع الزمالك فى منافسات ريع النهائى.
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