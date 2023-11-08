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نقل مباراة الأهلى والقناة بدورى السلة إلى صالة المقاولون

11/8/2023 4:33:26 AM
(MENAFN- Youm7) قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل نقل مباراة الأهلى والقناة فى منافسات دور الـ16 ببطولة دورى السلة المقرر إقامتها اليوم، إلى صالة المقاولون العرب بدلا من صالة النادى الأهلى.

وجاء قرار نقل المباراة، نظرا لأعمال الصيانة فى صالة الأهلى بالجزيرة، حيث كان من المقرر إقامة المباراة أمس، ونظرا لأعمال الصيانة تقرر نقلها إلى صالة أخرى، وهى صالة المقاولون العرب، وهو ماوافق عليه فريق القناة لتقام المباراة اليوم في الرابعة مساء.

وهناك مواجهة مُحتملة قد تجمع فريقى كرة السلة بالنادى الأهلى ونظيره الزمالك فى ربع نهائى كأس السلة رجال، والتى تقام نهاية الشهر الجارى، وفاز الزمالك على التأمين أمس ، وحال فوز الأهلى على القناة يلتقى الأهلى مع الزمالك فى منافسات ريع النهائى.







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