وزيرا الدفاع الامريكي والمصري يؤكدان أهمية حماية المدنيين في غزة والالتزام بالقانون الدولي الانساني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 7 - 11 (كونا) –- اكد وزيرا الدفاع الامريكي لويد أوستن والمصري محمد زكي اليوم الثلاثاء أهمية الالتزام بالقانون الدولي الانساني في الصراع الدائر بقطاع غزة بما في ذلك حماية المدنيين الفلسطينيين.
وذكرت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) في بيان صحفي ان ذلك جاء في مباحثات هاتفية اجراها الوزيران وناقشا خلالها الجهود المبذولة لتعزيز الامن في الشرق الاوسط.
واضاف البيان ان اوستن أعرب عن تقدير الولايات المتحدة لدور مصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والإجلاء الآمن للمواطنين الأمريكيين من هناك.
واوضح ان الجانبين ناقشا أهمية حماية المدنيين فيما شدد الوزير أوستن على اهمية ردع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن توسيع الصراع واستعداد واشنطن للدفاع عن نفسها من "الهجمات التي ترعاها إيران على الأفراد الأمريكيين". (النهاية)
أ م م / ر ج
MENAFN08112023000071011013ID1107392801
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