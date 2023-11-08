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وزيرا الدفاع الامريكي والمصري يؤكدان أهمية حماية المدنيين في غزة والالتزام بالقانون الدولي الانساني

11/8/2023 4:33:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 7 - 11 (كونا) –- اكد وزيرا الدفاع الامريكي لويد أوستن والمصري محمد زكي اليوم الثلاثاء أهمية الالتزام بالقانون الدولي الانساني في الصراع الدائر بقطاع غزة بما في ذلك حماية المدنيين الفلسطينيين.
وذكرت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) في بيان صحفي ان ذلك جاء في مباحثات هاتفية اجراها الوزيران وناقشا خلالها الجهود المبذولة لتعزيز الامن في الشرق الاوسط.
واضاف البيان ان اوستن أعرب عن تقدير الولايات المتحدة لدور مصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والإجلاء الآمن للمواطنين الأمريكيين من هناك.
واوضح ان الجانبين ناقشا أهمية حماية المدنيين فيما شدد الوزير أوستن على اهمية ردع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن توسيع الصراع واستعداد واشنطن للدفاع عن نفسها من "الهجمات التي ترعاها إيران على الأفراد الأمريكيين". (النهاية)

أ م م / ر ج



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