موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - وزارة الدفاع اليمنية تعلن نجاة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز من محاولة اغتيال من خلال تفجير سيارة مفخخة أمام موكبه بينما كان في طريقه من منطقة (العبر) الحدودية مع السعودية الى محافظة (مأرب) اليمنية ما أدى لوقوع إصابات بين مرافقيه.
واشنطن - الولايات المتحدة تؤكد عدم تأييدها "إعادة احتلال غزة" بعد انتهاء العمليات القتالية في القطاع والتي بدأت بعد إطلاق حركة (حماس) الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي ضد الكيان الإسرائيلي المحتل.
واشنطن - الولايات المتحدة تعلن تعليق تنفيذ كافة التزاماتها وشركائها في حلف (ناتو) بموجب معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا وذلك جراء انسحاب روسيا رسميا منها بعد شهور على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما ببطلانها.
الرياض - وزارة الخارجية السعودية تعلن تأجيل القمة العربية - الإفريقية الخامسة المقرر عقدها السبت المقبل إلى موعد يحدد لاحقا وتقول إن سبب التأجيل هو الحرص على ألا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية - الإفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي.
لندن – العاهل البريطاني تشارلز الثالث يلقي أول خطاب عرش له بمجلس اللوردات في البرلمان البريطاني بمناسبة بداية السنة البرلمانية ويستعرض قائمة أولويات الحكومة البريطانية للعام المقبل.
اسلام اباد - سبعة أشخاص على الأقل يلقون مصرعهم و20 آخرون يصابون في انفجار استهدف حافلة بالعاصمة الأفغانية كابول والمتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران يقول إن الحافلة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة (دشت برجي) بالعاصمة. (النهاية) ر ج
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