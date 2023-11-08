موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - وزارة الدفاع اليمنية تعلن نجاة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز من محاولة اغتيال من خلال تفجير سيارة مفخخة أمام موكبه بينما كان في طريقه من منطقة (العبر) الحدودية مع السعودية الى محافظة (مأرب) اليمنية ما أدى لوقوع إصابات بين مرافقيه.

واشنطن - الولايات المتحدة تؤكد عدم تأييدها "إعادة احتلال غزة" بعد انتهاء العمليات القتالية في القطاع والتي بدأت بعد إطلاق حركة (حماس) الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي ضد الكيان الإسرائيلي المحتل.

واشنطن - الولايات المتحدة تعلن تعليق تنفيذ كافة التزاماتها وشركائها في حلف (ناتو) بموجب معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا وذلك جراء انسحاب روسيا رسميا منها بعد شهور على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما ببطلانها.

الرياض - وزارة الخارجية السعودية تعلن تأجيل القمة العربية - الإفريقية الخامسة المقرر عقدها السبت المقبل إلى موعد يحدد لاحقا وتقول إن سبب التأجيل هو الحرص على ألا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية - الإفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي.

لندن – العاهل البريطاني تشارلز الثالث يلقي أول خطاب عرش له بمجلس اللوردات في البرلمان البريطاني بمناسبة بداية السنة البرلمانية ويستعرض قائمة أولويات الحكومة البريطانية للعام المقبل.

اسلام اباد - سبعة أشخاص على الأقل يلقون مصرعهم و20 آخرون يصابون في انفجار استهدف حافلة بالعاصمة الأفغانية كابول والمتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران يقول إن الحافلة كانت تقل ركابا مدنيين في منطقة (دشت برجي) بالعاصمة. (النهاية) ر ج