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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

11/8/2023 4:33:23 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 11 (كونا) -- الثامن من نوفمبر

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1967 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بلائحة البعثات والإجازات الدراسية للموظفين المدنيين.
1971 - تأسيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من 14 جمعية في خطوة اعتبرت نقطة تحول في العمل التعاوني في الكويت وبداية عمل جماعي منظم أخذ دوره في تطور مسيرة الحركة التعاونية.
1995 - وزارة المواصلات تفتتح المحطة الأرضية ذات الفتحات متناهية الصغر (في سات) وتعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
2002 - منتخب نادي الكويت للمعاقين يحقق لقب بطولة العالم للمبارزة التي استضافتها مدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية بمشاركة 11 دولة وكانت الكويت الدولة العربية الوحيدة المشاركة في البطولة.
2016 - نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال الكويت في شركة نفط الكويت بدرية علي عبدالرحيم تفوز بجائزة أفضل سيدة في مجال النفط والغاز للعام الحالي ضمن جوائز معرض ومؤتمر ابوظبي الدولي للبترول (أديبك 2016).
2018 - وزارة الكهرباء والماء تفتتح مختبر فحص الزيوت يعد الأول والأحدث بالأجهزة المتقدمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
2019 - منتخب الكويت للرماية يحرز الميدالية الذهبية في فئة التراب(مختلط) ضمن منافسات البطولة الآسيوية للرماية المقامة في قطر.
2020 - نادي الكويت يحقق لقب بطولة الدوري المحلي الممتاز لكرة الطائرة في نسخته ال54 بعد تغلبه على نظيره كاظمة بنتيجة (3-2) في اختتام منافسات الموسم الرياضي (2019-2020) ليتوج باللقب ال12 في تاريخه. (النهاية)

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