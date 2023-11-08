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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 82ر1 دولار ليبلغ 07ر88 دولار

11/8/2023 4:33:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 11 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 82ر1 دولار ليبلغ 07ر88 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 89ر89 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 57ر3 دولار ليبلغ 61ر81 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45ر3 دولار ليبلغ 37ر77 دولار. (النهاية)

خ م / خ د ع



MENAFN08112023000071011013ID1107392797

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