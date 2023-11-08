سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 82ر1 دولار ليبلغ 07ر88 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 11 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 82ر1 دولار ليبلغ 07ر88 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 89ر89 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 57ر3 دولار ليبلغ 61ر81 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45ر3 دولار ليبلغ 37ر77 دولار. (النهاية)
خ م / خ د ع
MENAFN08112023000071011013ID1107392797
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.