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وزارة الصحة: حريصون على تطوير قدرات اللجان المختصة بتقييم واعتماد مراكز الفحص الطبي للوافدين

11/8/2023 4:33:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 8 – 11 (كونا) -– أكدت وزارة الصحة الحرص على تطوير مهارات وقدرات اللجان الفنية المختصة بتقييم واعتماد مراكز الفحص الطبي للوافدين في الدول المصدرة للعمالة حفاظا على صحة المجتمع.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن الكويت استضافت بهذا الشأن ورشة عمل خليجية لأعضاء اللجان الفنية للتدريب على تقييم واعتماد مراكز الفحص الطبي نظمها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت أن ورشة العمل نظمت بالتنسيق مع قطاع الصحة العامة بالوزارة وشهدت مناقشة أبرز التعديلات والإضافات على اللائحة التنظيمية الجديدة للكشف الطبي للوافدين إلى دول مجلس التعاون للعمل أو الإقامة علاوة على مناقشة معايير اعتماد مراكز الفحص الطبي.
وذكرت أن الورشة هدفت إلى تطوير اللائحة التنظيمية وتحسين عملية تقييم مراكز فحص العمالة من أجل زيادة جودة عملية الفحص وضمان دقة نتائجها كما تم خلال الورشة تدريب المشاركين على كيفية تقييم مراكز الفحص.
وأفادت الوزارة بأن برنامج فحص العمالة الوافدة يهدف إلى التأكد من اللياقة الصحية للعمالة الوافدة وخلوها من الأمراض المزمنة التي تشكل عبئا اقتصاديا وأيضا خلوها من الأمراض المعدية التي قد تشكل خطرا على المخالطين وعلى المجتمع قبل القدوم إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت وزارة الصحة أهمية مثل هذه اللقاءات في توثيق العلاقات المشتركة وتعميق الروابط بين دول المجلس وتعزيز أطر التعاون وتوحيد الجهود لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في المجالات والخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية لمواطني دول المجلس.
وبينت أن ذلك يتم بتطوير منظومة وآليات العمل الصحي الخليجي المشترك فيي وضع الاشتراطات الصحية وضوابط الفحص الطبي للوافدين وتحديد الكشوفات السريرية والفحوصات المخبرية والإشعاعية للتأكد من سلامتهم الجسدية والنفسية وخلوهم من الأمراض وخصوصا الأمراض المعدية التي يمكن أن تهدد أمن وسلامة المجتمع الخليجي. (النهاية)

م ر ف / خ د ع



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