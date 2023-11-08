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زلزال يضرب اندونيسيا بقوة 2ر7 درجة ولا تحذيرات من تسونامي

11/8/2023 4:33:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 8 - 11 (كونا) -- قالت إندونيسيا اليوم الأربعاء إن زلزالا بقوة 2ر7 درجة على مقياس (ريختر) وقع قبالة منطقة (تيبا) جنوب غربي جزيرة (مالوكو) شرقي البلاد إلا أنه لم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي).
وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الاندونيسية في بيان إنه لم ترد على الفور تقارير بشأن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال الذي وقع عند خط عرض 31ر6 جنوبا وخط طول 77ر129 شرقا وبعمق 10 كيلومترات تحت مستوى سطح البحر.
وأشارت إلى أن سكان عدد من المناطق المجاورة لجزيرة (مالوكو) شعروا بهزات الزلزال بشكل متفاوت فيما دعت إلى الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الذعر.
وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على (حزام النار) في المحيط الهادئ وهو قوس من النشاط الزلزالي المكثف يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.
وضرب زلزال بقوة 6ر5 درجة مقاطعة (جاوا) الغربية المكتظة بالسكان ما أسفر عن مصرع 260 شخصا في نوفمبر من العام الماضي.
وفي عام 2004 ضرب زلزال بقوة 1ر9 درجة ساحل جزيرة (سومطرة) وتسبب في حدوث تسونامي ما أودى بحياة 220 ألف شخص في جميع أنحاء المنطقة المحيطة بما في ذلك حوالي 170 ألفا في إندونيسيا. (النهاية)

ع ا ب / م ح ب



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