زلزال يضرب اندونيسيا بقوة 2ر7 درجة ولا تحذيرات من تسونامي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 8 - 11 (كونا) -- قالت إندونيسيا اليوم الأربعاء إن زلزالا بقوة 2ر7 درجة على مقياس (ريختر) وقع قبالة منطقة (تيبا) جنوب غربي جزيرة (مالوكو) شرقي البلاد إلا أنه لم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي).
وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الاندونيسية في بيان إنه لم ترد على الفور تقارير بشأن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال الذي وقع عند خط عرض 31ر6 جنوبا وخط طول 77ر129 شرقا وبعمق 10 كيلومترات تحت مستوى سطح البحر.
وأشارت إلى أن سكان عدد من المناطق المجاورة لجزيرة (مالوكو) شعروا بهزات الزلزال بشكل متفاوت فيما دعت إلى الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الذعر.
وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على (حزام النار) في المحيط الهادئ وهو قوس من النشاط الزلزالي المكثف يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.
وضرب زلزال بقوة 6ر5 درجة مقاطعة (جاوا) الغربية المكتظة بالسكان ما أسفر عن مصرع 260 شخصا في نوفمبر من العام الماضي.
وفي عام 2004 ضرب زلزال بقوة 1ر9 درجة ساحل جزيرة (سومطرة) وتسبب في حدوث تسونامي ما أودى بحياة 220 ألف شخص في جميع أنحاء المنطقة المحيطة بما في ذلك حوالي 170 ألفا في إندونيسيا. (النهاية)
ع ا ب / م ح ب
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