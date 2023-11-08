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وكيل (الدفاع) الكويتي يشارك في المؤتمر الخليجي لتنمية القوى العاملة بمجال الصحة الرقمية (زمام 2023)

11/8/2023 4:33:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 11 (كونا) -- شارك وكيل وزارة الدفاع الكويتية الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح في أعمال المؤتمر السادس لتنمية القوى العاملة في مجال الصحة الرقمية بدول مجلس التعاون الخليجي (ZIMMAM/eHWDC 2023) الذي استضافته دبي بمشاركة دولية واسعة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي بمشاركة أيضا من منظمة الصحة العالمية ومؤسسات حكومية وأكاديمية ومنظمات الرعاية الصحية وعدد من صانعي السياسات الصحية حول العالم شهد مناقشة موضوعات متخصصة وتقديم محاضرات بمجال التقدم التكنولوجي لمراحل (زمام) المختلفة.
وأضافت أن المؤتمر تناول كذلك بحث ما يتعلق بموضوعات التكنولوجيا الثورية والصحة الرقمية وتبادل المعلومات الصحية (HIE) والصحة العامة والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات وتنمية القوى العاملة.
وأوضحت أن (زمام) هو فريق عمل مجلس التعاون الخليجي المعني بتنمية القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية الرقمية وهي مبادرة غير ربحية تسعى إلى إنشاء أنظمة بيئية صحية رقمية مستدامة.
وذكرت أن ذلك يتم بتوفير إمدادات كافية من القوى العاملة الرقمية المحلية الماهرة والمتمكنة بهدف تطوير إطار قائم على الكفاءة لتطوير المتخصصين في مجال الصحة الرقمية والمسارات المهنية التي تضمن قوة عاملة جاهزة للمستقبل. (النهاية) ع ح ك / ح ع

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