مركز العجيري العلمي: موسم الغفر يبدأ 11 الجاري وتزداد فيه البرودة وعدد ساعات الليل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 11 (كونا) -- أعلن مركز العجيري العلمي أن ثالث منازل موسم الوسم يبدأ في 11 نوفمبر الجاري ويعرف باسم (الغفر) ويستمر 13 يوما وبالتالي تحل بداية النصف الأخير من (الوسم) ومدته 52 يوما ومعه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض عموما.
وقال المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن "منزلة الغفر تعد سادس منازل فصل الخريف وفيه تزداد البرودة بشكل عام واعتدال الأجواء في فترة النهار.
وأضاف أنه في منزلة الغفر تستمر زيادة ساعات الليل ونقصان عددها في النهار ويكون وقت أذان صلاة العصر قد بلغ أبكر مدى له في التقدم طوال العام اذ يحين موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:34 دقيقة عصرا في أوله وتصل إلى أن تكون في تمام الساعة 2:31 دقيقة عصرا في نهايته.
وذكر أنه يصل عدد ساعات الليل إلى 13 ساعة و12 دقيقة ويكون شروق الشمس في أوله الساعة 6:08 دقائق ويصل في نهايته إلى الساعة 6:19 دقيقة.
وبين أنه بحسب التقويم الزراعي فإنه يفضل خلال موسم الغفر زراعة جميع أنواع الحبوب الشتوية كما يسمد فيه النخل وتقلب ارضه. (النهاية) م ف / ح ع
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