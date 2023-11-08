عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 8 تشرين الثاني (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
ونشرت قوات الاحتلال منذ الصباح، وحداتها الخاصة وعناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.
وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للأقصى المبارك، ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
08/11/2023 12:19:04
MENAFN08112023000117011021ID1107392791
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