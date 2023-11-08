المدير الإقليمي للصحة العالمية يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا) - طالب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، بوقف إطلاق النار وفتح الطريق أمام وصول المساعدات دون عوائق لقطاع غزة، وحماية الرعاية الصحية، والإفراج عن الرهائن، مؤكدا أهمية إنقاذ الأرواح ومنع تفاقم المعاناة.
وفي بيان بعنوان "نداء عاجل من أجل الإنسانية في غزة" صدر عن المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الأربعاء، قال المنظري: "انقضى شهر كامل وأهل غزة يعانون معاناة لا يمكن تصورها".
وأضاف "أرجو أن تنضموا إلينا في دعوتنا إلى السلام لإنهاء هذه الأزمة التي تكاد القلوب تبكي من هولها، فهناك أرواح كثيرة معلقة بالاستجابة لتلك الدعوة".
وقال "في كل يوم، يلقى المئات منهم حتفهم، ويُصاب مئات آخرون بإصابات خطيرة مع عدم حصولهم على الرعاية اللازمة لإنقاذ حياتهم بسبب النقص في كل ما يلزم لذلك، ولكم أن تتخيلوا ألم هؤلاء البشر، وهم عاجزون عن الحصول على المساعدة الطبية التي يحتاجونها".
وأشار المنظري إلى أنه بعيدًا عن المرضى والجرحى، تشرد أكثر من 1.5 مليون إنسان، ووجدوا أنفسهم يعيشون في ملاجئ مكتظة يفتقرون فيها إلى الضروريات الأساسية مثل المياه المأمونة والمراحيض، ويواجهون الأمراض المتفشية.
وتابع أن المساعدات التي تمكَّنت المنظمة من تقديمها حتى الآن لا تُمثِّل سوى قطرة في محيط بالنظر إلى الاحتياجات المهولة المطلوب من المستشفيات تلبيتها في وقت تكاد فيه تنهار، اضافة الى الهجمات على الرعاية الصحية التي تزرع الخوف في أماكن يُفترض أن تمثل للناس الأمل.
-- (بترا)
وز/اص/ب ط
08/11/2023 11:57:36
MENAFN08112023000117011021ID1107392789
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.