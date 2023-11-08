المدير الإقليمي للصحة العالمية يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا) - طالب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، بوقف إطلاق النار وفتح الطريق أمام وصول المساعدات دون عوائق لقطاع غزة، وحماية الرعاية الصحية، والإفراج عن الرهائن، مؤكدا أهمية إنقاذ الأرواح ومنع تفاقم المعاناة.

وفي بيان بعنوان "نداء عاجل من أجل الإنسانية في غزة" صدر عن المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الأربعاء، قال المنظري: "انقضى شهر كامل وأهل غزة يعانون معاناة لا يمكن تصورها".

وأضاف "أرجو أن تنضموا إلينا في دعوتنا إلى السلام لإنهاء هذه الأزمة التي تكاد القلوب تبكي من هولها، فهناك أرواح كثيرة معلقة بالاستجابة لتلك الدعوة".

وقال "في كل يوم، يلقى المئات منهم حتفهم، ويُصاب مئات آخرون بإصابات خطيرة مع عدم حصولهم على الرعاية اللازمة لإنقاذ حياتهم بسبب النقص في كل ما يلزم لذلك، ولكم أن تتخيلوا ألم هؤلاء البشر، وهم عاجزون عن الحصول على المساعدة الطبية التي يحتاجونها".

وأشار المنظري إلى أنه بعيدًا عن المرضى والجرحى، تشرد أكثر من 1.5 مليون إنسان، ووجدوا أنفسهم يعيشون في ملاجئ مكتظة يفتقرون فيها إلى الضروريات الأساسية مثل المياه المأمونة والمراحيض، ويواجهون الأمراض المتفشية.

وتابع أن المساعدات التي تمكَّنت المنظمة من تقديمها حتى الآن لا تُمثِّل سوى قطرة في محيط بالنظر إلى الاحتياجات المهولة المطلوب من المستشفيات تلبيتها في وقت تكاد فيه تنهار، اضافة الى الهجمات على الرعاية الصحية التي تزرع الخوف في أماكن يُفترض أن تمثل للناس الأمل.

-- (بترا)

وز/اص/ب ط

08/11/2023 11:57:36