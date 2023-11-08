وفد إماراتيٌّ يطّلع على التجربة الأردنيّة في تطوير المناهج

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا) - زار وفد تربويّ إماراتيّ، المركز الوطني لتطوير المناهج، بهدف الاطلاع على التجربة الأردنيّة في تجديد المناهج وتطويرها.

وبحسب بيان المركز اليوم الأربعاء، أكّد رئيس المجلس الأعلى للمركز الأستاذ الدكتور محي الدين توق، خلال استقباله الوفد الذي رافقه الأمين العامّ لوزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة مجال التعليم.

وقدّم توق، ملخّصًا عن التجربة الأردنيّة في تطوير المناهج، وشرح دور المركز وآلية عمله، وأبرز إنجازاته من المباحث والكتب المدرسيّة، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية المستدامة التي تنعكس إيجابًا على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصاديّ، مشيرا إلى استعداد المركز لتسخير إمكاناته وخبراته لتعزيز التعاون في مجال تطوير المناهج بين البلدين.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الزائر عن مدى سعادتهم بالاطلاع على التجربة الأردنيّة ورغبتهم بالتعاون المستمرّ مع المركز وتبادل المعلومات في مجال تطوير المناهج وغيره من المجالات.

-- (بترا)

ع س/أ م/ب ط

08/11/2023 11:44:53