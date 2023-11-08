وفد إماراتيٌّ يطّلع على التجربة الأردنيّة في تطوير المناهج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا) - زار وفد تربويّ إماراتيّ، المركز الوطني لتطوير المناهج، بهدف الاطلاع على التجربة الأردنيّة في تجديد المناهج وتطويرها.
وبحسب بيان المركز اليوم الأربعاء، أكّد رئيس المجلس الأعلى للمركز الأستاذ الدكتور محي الدين توق، خلال استقباله الوفد الذي رافقه الأمين العامّ لوزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة مجال التعليم.
وقدّم توق، ملخّصًا عن التجربة الأردنيّة في تطوير المناهج، وشرح دور المركز وآلية عمله، وأبرز إنجازاته من المباحث والكتب المدرسيّة، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية المستدامة التي تنعكس إيجابًا على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصاديّ، مشيرا إلى استعداد المركز لتسخير إمكاناته وخبراته لتعزيز التعاون في مجال تطوير المناهج بين البلدين.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الزائر عن مدى سعادتهم بالاطلاع على التجربة الأردنيّة ورغبتهم بالتعاون المستمرّ مع المركز وتبادل المعلومات في مجال تطوير المناهج وغيره من المجالات.
-- (بترا)
ع س/أ م/ب ط
08/11/2023 11:44:53
MENAFN08112023000117011021ID1107392788
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