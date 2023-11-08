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مقتل جندي إسرائيلي باشتباكات في قطاع غزة

11/8/2023 4:33:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 8 تشرين الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل الجندي اللواء احتياط يعقوب أوزاري، 28 عاما من كفار شماي، أحد أفراد الكتيبة 52، اللواء 401، الذي قتل في معركة شمال قطاع غزة.
و أصيب 3 جنود الأول من الكتيبة 13، لواء غولاني، والثاني من الكتيبة 601، اللواء 401، والثالث جندي من الكتيبة 890، لواء المظليين، بجروح خطيرة الليلة الماضية في شمال قطاع غزة.
ورغم إخفاء جيش الاحتلال لخسائره البشرية، الأ انه اعترف إلى الآن بمقتل 32 جنديا منذ بدء الاجتياح البري في غزة، حسبما أعلنت القناة 14 العبرية أمس الثلاثاء .
--(بترا)
م . ف /اص / س س
08/11/2023 11:22:14

MENAFN08112023000117011021ID1107392785

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