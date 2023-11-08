مقتل جندي إسرائيلي باشتباكات في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 8 تشرين الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل الجندي اللواء احتياط يعقوب أوزاري، 28 عاما من كفار شماي، أحد أفراد الكتيبة 52، اللواء 401، الذي قتل في معركة شمال قطاع غزة.
و أصيب 3 جنود الأول من الكتيبة 13، لواء غولاني، والثاني من الكتيبة 601، اللواء 401، والثالث جندي من الكتيبة 890، لواء المظليين، بجروح خطيرة الليلة الماضية في شمال قطاع غزة.
ورغم إخفاء جيش الاحتلال لخسائره البشرية، الأ انه اعترف إلى الآن بمقتل 32 جنديا منذ بدء الاجتياح البري في غزة، حسبما أعلنت القناة 14 العبرية أمس الثلاثاء .
--(بترا)
م . ف /اص / س س
08/11/2023 11:22:14
MENAFN08112023000117011021ID1107392785
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