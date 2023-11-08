الاحتلال يقتحم حرم جامعة بير زيت ويعتقل 49 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 8 تشرين ثاني (بترا) - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حرم جامعة بير زيت، شمال مدينة رام الله.

وقالت الجامعة في بيان، إن قوات الاحتلال أجبرت حرس الجامعة على فتح أبوابها، حيث دخلت 6 آليات عسكرية للحرم الجامعي.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت، وأطلق الجنود الرصاص صوب مواطن فلسطيني، ما أدى لإصابته بالرصاص الحي.

وكان مجلس الجامعة قد قرر التحول إلى التعليم الإلكتروني منذ 9 تشرين أول الماضي، نظرا لاعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين المتصاعدة في الضفة الغربية، والمخاطر المتوقعة نتيجة قطع الطرق بحواجز الاحتلال العسكرية وسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم، 49 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم 3 سيدات.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وقلقيلية وطوباس ونابلس ورام الله وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الـ 49 بزعم أنهم مطلوبون.

--(بترا)

م . ف/أ م / س س

08/11/2023 11:19:59