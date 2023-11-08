الاحتلال يقتحم حرم جامعة بير زيت ويعتقل 49 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 8 تشرين ثاني (بترا) - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حرم جامعة بير زيت، شمال مدينة رام الله.
وقالت الجامعة في بيان، إن قوات الاحتلال أجبرت حرس الجامعة على فتح أبوابها، حيث دخلت 6 آليات عسكرية للحرم الجامعي.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت، وأطلق الجنود الرصاص صوب مواطن فلسطيني، ما أدى لإصابته بالرصاص الحي.
وكان مجلس الجامعة قد قرر التحول إلى التعليم الإلكتروني منذ 9 تشرين أول الماضي، نظرا لاعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين المتصاعدة في الضفة الغربية، والمخاطر المتوقعة نتيجة قطع الطرق بحواجز الاحتلال العسكرية وسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم، 49 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم 3 سيدات.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم وقلقيلية وطوباس ونابلس ورام الله وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الـ 49 بزعم أنهم مطلوبون.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
08/11/2023 11:19:59
MENAFN08112023000117011021ID1107392784
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