المؤتمر الحادي عشر للبحث العلمي ينعقد السبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني(بترا)- أعلنت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع عن عقد المؤتمر الحادي عشر للبحث العلمي في الأردن، بالتعاون مع جامعة عمان الأهلية، يوم السبت المقبل.

ودعت الجمعية في بيان صحافي جميع الباحثين والأكاديميين والمهتمين إلى المشاركة بالمؤتمر الذي يتضمن خمسة محاور رئيسية هي، محور السرطان الواقع والتصدي له، محور جامعة المستقبل في ضوء ثورة المعلومات وإنترنت الأشياء، محور السياحة في الأردن، محور التعزيز الصناعي في الأردن، محور الأمن الإنساني .

وأشارت إلى أنه سيتم خلال المؤتمر الذي يفتتح أعماله رئيس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس أمناء الجمعية الدكتور عدنان بدران، مناقشة 40 ورقة عمل، يقدمها علماء ومسؤولون من مختلف القطاعات.

--(بترا)

ص خ/أ م / س س

08/11/2023 10:19:27