المؤتمر الحادي عشر للبحث العلمي ينعقد السبت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني(بترا)- أعلنت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع عن عقد المؤتمر الحادي عشر للبحث العلمي في الأردن، بالتعاون مع جامعة عمان الأهلية، يوم السبت المقبل.
ودعت الجمعية في بيان صحافي جميع الباحثين والأكاديميين والمهتمين إلى المشاركة بالمؤتمر الذي يتضمن خمسة محاور رئيسية هي، محور السرطان الواقع والتصدي له، محور جامعة المستقبل في ضوء ثورة المعلومات وإنترنت الأشياء، محور السياحة في الأردن، محور التعزيز الصناعي في الأردن، محور الأمن الإنساني .
وأشارت إلى أنه سيتم خلال المؤتمر الذي يفتتح أعماله رئيس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس أمناء الجمعية الدكتور عدنان بدران، مناقشة 40 ورقة عمل، يقدمها علماء ومسؤولون من مختلف القطاعات.
--(بترا)
ص خ/أ م / س س
08/11/2023 10:19:27
MENAFN08112023000117011021ID1107392782
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