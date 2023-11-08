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النفط يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر

11/8/2023 4:32:57 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا) - تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، متأثرة بزيادة كبيرة في إمدادات الخام الأميركية وبيانات اقتصادية صينية متضاربة حول الطلب العالمي على الخام.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، لتصل إلى 81.36 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا، ليسجل 77.02 دولار للبرميل.
وتراجع كلا الخامين إلى أدنى مستوى منذ 24 تموز في التعاملات الآسيوية المبكرة.
-- (بترا)
رصد/أغ/أم/ب ط
08/11/2023 10:09:29

MENAFN08112023000117011021ID1107392781

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