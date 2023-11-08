النفط يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا) - تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، متأثرة بزيادة كبيرة في إمدادات الخام الأميركية وبيانات اقتصادية صينية متضاربة حول الطلب العالمي على الخام.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، لتصل إلى 81.36 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا، ليسجل 77.02 دولار للبرميل.
وتراجع كلا الخامين إلى أدنى مستوى منذ 24 تموز في التعاملات الآسيوية المبكرة.
-- (بترا)
رصد/أغ/أم/ب ط
08/11/2023 10:09:29
MENAFN08112023000117011021ID1107392781
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