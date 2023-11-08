محاضرة في الجمعية الفلسفية حول المثقف والمقاومة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا) – سلط رئيس الجمعية الفلسفية الدكتور محمد الشياب، الضوء على ارتباط مفهوم المثقف بالمقاومة، في المحاضرة التي ألقاها مساء أمس الثلاثاء في مقر الجمعية بجبل الحسين، في إطار الفعاليات التي تقيمها الجمعية نصرة للمقاومة الفلسطينية، وفضح الهمجية الصهيونية التي تمارس حرب إبادة على الأشقاء الفلسطينيين.

وقدم الشياب خمسة نماذج أساسية لمثقفين مقاومين، هم: غسان كنفاني، وغالب هلسا، والايطالي أنطونيو جرامشي، والمارتنيكي فرانز فانون، وباسل الأعرج، مضيئاً على العلاقة الوثيقة بين الثقافة والمقاومة ضد المحتل.

وبين الشياب ارتباط مفهوم المثقف بقيمته النضالية والنقدية، مشيراً إلى أن المثقف المقاوم، هو من يلتصق بهموم وطنه وهموم الطبقات المقهورة، واضعاً نفسه في خدمة المجتمع، مواجها التحديات المختلفة دفاعاً عن الحق والحقيقة، ورافضاً لكل أشكال الظلم والقهر والتسلط.

-- (بترا)

م خ/ب ط

08/11/2023 09:25:33