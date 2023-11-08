شهداء وجرحى بغارات جوية على قطاع غزة في اليوم الـ33 للعدوان الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الثاني (بترا) - استشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الثالث والثلاثين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وبحسب مصادر فلسطينية، شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على أحياء مختلفة من مدينة غزة استهدفت منازل وشققا سكنية مأهولة ما أدى إلى ارتقاء شهداء ومصابين، خصوصاً في أحياء تل الهوا والرمال الجنوبي والصبر والنصر والشيخ رضوان والزيتون والشجاعية، نقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلاً لعائلة عدوان في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين في صفوف المواطنين.

وجرى انتشال عدد من الشهداء والجرحى بعد استهداف طيران حربي إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وأصيب عدد من المواطنين عقب استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في محيط جامعة القدس المفتوحة بحي النصر شمال غرب مدينة غزة.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً لعائلة ظاهر شرق مخيم جباليا، حيث وصل 9 شهداء وعدد من الجرحى لمستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة من العائلة.

وفي بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة، قصفت طائرات حربية إسرائيلية عددا من منازل المواطنين وأوقعت شهداء ومصابين.

ويتواصل القصف الصاروخي والمدفعي العنيف في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفا مزيداً من الضحايا والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى دمار كبير في الأماكن المستهدفة.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

08/11/2023 09:01:42