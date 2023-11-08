وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون مصير غزة بعد الحرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا) - ناقش وزراء خارجية "مجموعة السبع" أثناء اجتماعهم في قمة تستمر يومين بطوكيو، كيفية تنشيط جهود السلام في الشرق الأوسط، وما هو مصير قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب.
وقالت اليابان في بيان، إن المحادثات ستتواصل اليوم الأربعاء، بشأن الأزمة بين إسرائيل وغزة، والحرب الأوكرانية الروسية، والقضايا المتعلقة بالصين.
وذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية، أن وزراء خارجية "مجموعة السبع" من المتوقع أن يشيروا في بيانهم الختامي إلى ضرورة وقف القتال في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن يصدر وزراء خارجية مجموعة السبع بيانا مشتركا يتناول الحرب على غزة في وقت لاحق اليوم، وهو ثاني بيان من نوعه تصدره المجموعة منذ نشوب الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو اليوم، إن البيان سيعرض "الموقف الموحد" لمجموعة السبع بشأن الوضع في الشرق الأوسط.
وذكرت وسائل إعلام يابانية، أنه من المتوقع أن يتضمن البيان دعوة لهدنة إنسانية وفترات توقف مؤقتة للقتال للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وتتكون مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، ويشارك فيها أيضا الاتحاد الأوروبي.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
08/11/2023 09:23:24
MENAFN08112023000117011021ID1107392778
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