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وزراء خارجية مجموعة السبع يناقشون مصير غزة بعد الحرب

11/8/2023 4:32:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا) - ناقش وزراء خارجية "مجموعة السبع" أثناء اجتماعهم في قمة تستمر يومين بطوكيو، كيفية تنشيط جهود السلام في الشرق الأوسط، وما هو مصير قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب.
وقالت اليابان في بيان، إن المحادثات ستتواصل اليوم الأربعاء، بشأن الأزمة بين إسرائيل وغزة، والحرب الأوكرانية الروسية، والقضايا المتعلقة بالصين.
وذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية، أن وزراء خارجية "مجموعة السبع" من المتوقع أن يشيروا في بيانهم الختامي إلى ضرورة وقف القتال في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن يصدر وزراء خارجية مجموعة السبع بيانا مشتركا يتناول الحرب على غزة في وقت لاحق اليوم، وهو ثاني بيان من نوعه تصدره المجموعة منذ نشوب الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو اليوم، إن البيان سيعرض "الموقف الموحد" لمجموعة السبع بشأن الوضع في الشرق الأوسط.
وذكرت وسائل إعلام يابانية، أنه من المتوقع أن يتضمن البيان دعوة لهدنة إنسانية وفترات توقف مؤقتة للقتال للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وتتكون مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، ويشارك فيها أيضا الاتحاد الأوروبي.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
08/11/2023 09:23:24

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