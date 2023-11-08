الولايات المتحدة تعارض الاحتلال طويل الأمد لقطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 8 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت الولايات المتحدة، ليل الثلاثاء، عن معارضتها احتلالا جديدا طويل الأمد لقطاع غزة من جانب إسرائيل، وذلك في أعقاب تصريح بنيامين نتنياهو بضمان "الأمن الشامل" للقطاع المحاصر بعد الحرب.
وبحسب واشنطن تايمز، قال المتحدث باسم الخارجية ألأميركية فيدانت باتيل للصحفيين "بشكل عام، لا نؤيد إعادة احتلال غزة".
وأضاف "وجهة نظرنا هي أن على الفلسطينيين أن يكونوا في مقدمة هذه القرارات، وغزة هي أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية".
واحتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967، وبقيت فيها حتى عام 2005 حينما قامت بشكل أحادي بسحب قواتها وتفكيك المستوطنات.
وفي أعقاب ذلك، فرضت الدولة العبرية حصارا على القطاع منذ 2007.
--(بترا)
ب خ/ف ج
08/11/2023 06:51:30
MENAFN08112023000117011021ID1107392777
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