الملاجئ في جنوبي غزة لا تستطيع استيعاب الوافدين الجدد (تقرير)

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 8 تشرين الثاني (بترا)- أفاد تقرير أممي اليوم الأربعاء بأنه لا توجد أية مخابز نشطة في شمال غزة بسبب نقص الوقود والمياه ودقيق القمح، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالكثير منها.

وقال التقرير الصادر عن مكتب الشؤون الانسانية الاممي، إن شركاء الأمن الغذائي لم يتمكنوا من تقديم المساعدة في الشمال خلال الأيام السبعة الماضية.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مقربة من المستشفيات في غزة التي تؤوي عشرات الآلاف من المشردين داخليا الذين لا يحصلون إلا على الخدمات الأساسية.

وقال التقرير إن الملاجئ في جنوب القطاع لا تستطيع استيعاب الوافدين الجدد لأنها تواجه اكتظاظا شديدا، مشيرا إلى أنه "وفي أحد الملاجئ يجبر حوالي 600 نازح على استخدام مرحاض واحد".

إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إن الحجم اليومي للمساعدات الإنسانية التي تدخل من مصر يلبي جزءًا صغيرًا من احتياجات الناس، فيما لا تكفي مياه الشرب التي يتم جلبها سوى 4 بالمئة من سكان غزة، في حين لا يزال الوقود الذي تشتد الحاجة إليه محظورًا.

ولا تزال غزة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي الكامل منذ يوم 11 تشرين الأول الماضي، في أعقاب وقف إسرائيل لإمدادات الكهرباء والوقود، ما أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

وما تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحظر دخول الوقود إلى القطاع الذي تكون الحاجة إليه ملحة لتشغيل مولدات الكهرباء لتشغيل المعدات المنقذة للحياة، بحسب التقرير.

-- (بترا)

م د/ف ج

08/11/2023 06:43:18